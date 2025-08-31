Подадени са над 20 сигнала за паднали дървета

Бурята в Кюстендил: Дърво падна върху къща, има смачкани автомобили (СНИМКИ)

Мощна буря премина през Кюстендил. Подадени са над 20 сигнала за паднали дървета. Щетите са само материални, няма пострадали хора. Силният вятър е изкоренил дървета, едно от които е паднало върху къща в центъра на Кюстендил.

Няколко дървета са паднали върху автомобили, по осем коли има щети.

"Бурята се разрази около 19 ч., започна от селата. В града имаше паднали дървета. Имаме пострадала една общинска сграда - Общинският рехабилитационен център, чисто нова сграда", разказа кметът на града инж. Огнян Атанасов.

Паднали дървета има около сградата на Общината, на улица "Раковска“, при спортен комплекс "Осогово“, улица "Александър Стамболийски“.

По думите на кмета, благодарение на доброволците, за три часа и половина падналите дървета са били разчистени, а пътните артерии освободени. Имало е и прекъсвания на електрозахранването, но към момента ток в града има.

