В сутрешните часове на последния августов ден времето е прохладно, но към обяд температурите в страната ще са между 25 и 31 градуса.

В неделя времето ще е нестабилно. НИМХ обяви жълт код за значителни валежи в 12 области на страната от Централна, Западна, както и части от Северна България. Очакваните валежни количества в повечето райони ще са около 35 литра на кв. м, в югозападните около 25 литра на квадратен метър.

Максималната температура в столицата ще бъде около 25 градуса, а в Пловдив и Варна - около 30. По-силни пориви на вятъра има в Дунавската равнина. Днес най-хладно ще е в планините, където очакваме максимални температури между 12 и 18 градуса.

Вероятността за превалявания е минимална. Ако сте по нашето Черноморие. Времето е слънчево, със слаб до умерен вятър. Максимални температури - между 27 и 30 градуса. Морската вода е 24-26 градуса, а вълнението на морето - около 1-2 бала.

В понеделник - следобедни превалявания с гръмотевици над планинските райони и Източна България. Вятърът пак ще е слаб до умерен. От вторник - предимно слънчево и по-топло време. Следобед над планините в Югозападните райони може за кратко да превали дъжд.

Към петък – максимални температури между 31 и 36 градуса.

