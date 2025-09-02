Както беше прогнозирано, на 1 септември, коронална масова вълна (CME) удари магнитното поле на Земята.
Ударът беше рязък и силен, със слънчеви ветрове по-бързи от 600 км/с (1,3 милиона мили в час).
Това е причината за днешната силна геомагнитна бури от степен G3.
В останалите области от планетата се очаква въздействието да бъде от категория G1 (слаба) до G3 (силна) през следващите часове. Очакват се полярни сияния в северните щати на САЩ, чак до Вирджиния, Мисури и Колорадо.
