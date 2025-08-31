Силна буря удари Западна Гърция тази нощ. Има наводнения, прекъснат ток и отменени полети с 20 хиляди мълнии само вчера вечерта.

Анализът на данните от европейския метеорологичен спътник от трето поколение Meteosat-12 и неговия инструмент Lightning Imager (LI) показа, че до 21:00 часа вечерта в събота са регистрирани повече от 20 000 мълнии в Западна Гърция, от които почти 8 000 на сушата и почти 12 000 в морето.

Лошото време причини големи щети в няколко района. Епицентърът беше в Корфу, Козани и Гревена.

Наводнени са магазини и заведения на остров корфу, силни ветрове, опустошителна буря и прекъсвания на тока, пътища се превърнаха в реки.

Достъпът до летището в Корфу беше прекъснат заради наводнение и остана непроходим дълго време. Мълнии пък прекъснаха електроснабдяването. Бяха отменени 29 полета, които постепенно се изпълняват днес.

Заради мълнии в района на Козани избухнаха 7 пожара, а в Гревена – 2.

Още привечер в събота силни ветрове в Янина причиниха срутването на голяма сцена за планиран за събота вечерта концерт, който така и не се състоя.

Силна буря удари и Кастория, където ветровете пометоха всичко по пътя си. Според информация на ЕРТ улиците на града са като бойно поле, дървета са паднали и премазали автомобили, както и на пътища, където движението е било прекъснато за часове. На много места керемиди от покривите на къщите и преобърнати кофи за боклук са разпръснати навсякъде. Големи са бедствията и в селскостопанския сектор с големи щети на посеви от боб, както и на ябълкови дървета, които са напълно изкоренени, точно когато е следвало реколтата да бъде прибрана.

