Силна буря в Албания спира международни полети за втори ден

Силна буря в Албания доведе до временното спиране на полетите на международното летище на Тирана „Майка Тереза“ в Ринас, съобщава Евронюз Албания.
Според информация на медията силният дъжд и вятърът са попречили на нормалната работа на летището.
Кадри от летището показват множество хора, които очакват възобновяването на полетите.
Това е втори пореден ден, в който стихията блокира въздушния трафик. Вчера, 30 август, лошото време доведе до временно прекъсване на полетите за няколко часа, като част от тях бяха отменени или пренасочени.
