dalivali.bg
София
сега Разкъсана облачност 23°
16 Краткотраен дъжд 22°
17 Слънчево 24°
18 Незначителна облачност 24°
19 Незначителна облачност 23°
Последни
новини
Разкъсана облачност
Космическо време
Светът

Силна буря в Албания спира международни полети за втори ден

Международното летище на Тирана „Майка Тереза“ в Ринас временно спря полетите си

Снимка: iStock

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  14:33 ч. 31.08.2025 г.

Силна буря в Албания доведе до временното спиране на полетите на международното летище на Тирана „Майка Тереза“ в Ринас, съобщава Евронюз Албания.

Според информация на медията силният дъжд и вятърът са попречили на нормалната работа на летището.

Кадри от летището показват множество хора, които очакват възобновяването на полетите.

Това е втори пореден ден, в който стихията блокира въздушния трафик. Вчера, 30 август, лошото време доведе до временно прекъсване на полетите за няколко часа, като част от тях бяха отменени или пренасочени.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

 

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
Румен Радев: Извършва се брутална чистка в ДАНС, службата се превръща в бухалка

Румен Радев: Извършва се брутална чистка в ДАНС, службата се превръща в бухалка
Никола Николов – Паскал посочил Асен Василев и Бойко Рашков като участници в контрабанден канал

Никола Николов – Паскал посочил Асен Василев и Бойко Рашков като участници в контрабанден канал
Започна 4-дневното посещение на Владимир Путин в Китай

Започна 4-дневното посещение на Владимир Путин в Китай

Катастрофата край Враца: Един е загинал, а двама души са с тежки травми

Катастрофата край Враца: Един е загинал, а двама души са с тежки травми

Тежка катастрофа между Бели извор и Враца, пътят е затворен

Тежка катастрофа между Бели извор и Враца, пътят е затворен
Тази сутрин
Снимка: Ексклузивно пред bTV - Кралете на операта
Ексклузивно пред bTV - Кралете на операта
Снимка: Какво е "хранене на дълголетието"?
Какво е "хранене на дълголетието"?
Снимка: Безводие в Плевен: Родители се тревожат за началото на учебната година, граждани готвят протест в неделя
Безводие в Плевен: Родители се тревожат за началото на учебната година, граждани готвят протест в неделя
Лице в лице
Снимка: Профилактика на сърцето: кои са сигналите, на които трябва да обърнем внимание?
Профилактика на сърцето: кои са сигналите, на които трябва да обърнем внимание?
Снимка: Красимир Вълчев: Добавяме повече практически задачи, които ще включват сравнително базови знания от природните науки
Красимир Вълчев: Добавяме повече практически задачи, които ще включват сравнително базови знания от природните науки
Снимка: Малина Крумова за промените в закона за движение по пътищата
Малина Крумова за промените в закона за движение по пътищата
Тази събота и неделя
Снимка: "Рестарт": От маркетинг мениджър до производител на ароматизирани свещи
"Рестарт": От маркетинг мениджър до производител на ароматизирани свещи
Снимка: Не пропускайте "Ергенът: Любов в рая" на 1 септември от 21.30 часа по bTV
Не пропускайте "Ергенът: Любов в рая" на 1 септември от 21.30 часа по bTV
Снимка: Силна буря в Кюстендил
Силна буря в Кюстендил
120 минути
Снимка: "120 минути" - от 7 септември отново по bTV!
"120 минути" - от 7 септември отново по bTV!
Снимка: В главната роля: д-р Георги Стаменов
В главната роля: д-р Георги Стаменов
Снимка: Анализ: Защо хиляди българи отново излязоха на протест
Анализ: Защо хиляди българи отново излязоха на протест