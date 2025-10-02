Няколко начални и средни училища на територията на град Приеполе, Югозападна Сърбия, са получили предупреждения за поставени взривни устройства тази сутрин, което е довело до евакуация на децата, информира сръбската новинарска агенция ТАНЮГ.
Полицията извършва проверки, съобщиха от полицейското управление в Приеполе.
Същевременно в няколко училища на територията на Враня, Южна Сърбия, са получени имейли за поставени бомби, преди децата да дойдат на училище, съобщиха на Танюг от местното полицейско управление, предаде БТА.
Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase
Последвайте btvnovinite.bg във VIBER
Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK