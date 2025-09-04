Шведските власти съобщиха днес за нарастващ брой случаи на смущаване на навигационните системи на самолети - инциденти, дължащи се вероятно според тях на умишлена руска намеса, предаде ДПА.

Шведските власти са регистрирали 733 случая, при които са били заглушени сателитни навигационни системи, като GPS. Броят им е значително по-голям от регистрираните 495 случая за цялата миналата година и е 13 пъти по-голям от регистрираните през 2023 г. 55 случая.

„Това е сериозен проблем и представлява риск за безопасността на гражданската авиация“, заяви говорителят на шведските транспортни власти Андреас Холмгрен. Той подчерта, че пилотите разполагат с резервни системи за навигация.

Дания е регистрирала също повече случаи на смущения през тази година, съобщиха датските транспортни власти, цитирани от новинарската агенция Рицаус.

Те посочиха, че в момента регистрират около два случая седмично, в сравнение с по-малко от два случая месечно през 2023 г. Случаите се отнасят до умишлено смущаване на сигналите, използвани от сателитните навигационни системи.

Самолет, превозващ председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, бе подложен на умишлено смущаване на GPS навигацията над България, за което се подозира Русия, съобщи в понеделник Комисията.

При този инцидент пилотът е взел решение да кацне на ръчно управление в град Пловдив с помощта на хартиени карти, посочва ДПА.

