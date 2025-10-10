Ще получи ли президентът на САЩ Доналд Тръмп Нобеловата награда за мир за настоящата година. Този въпрос си задават всички днес, когато по обед ще бъде обявено името на тазгодишния лауреат, обобщават световните агенции.

Тръмп на няколко пъти каза, че заслужава наградата, защото е допринесъл за разрешаването на седем войни само през настоящата година. В речта си на годишната сесия на Общото събрание на ООН на 23 септември той изброи за кои войни говори. Конкретно той спомена, че е разрешил конфликтите между Руанда и Демократична република Конго, Азербайджан и Армения, Тайланд и Камбоджа, Индия и Пакистан, Косово и Сърбия, Египет и Етиопия и Израел и Иран.

На 29 септември Доналд Тръмп представи и план в 20 точки за крайна на войната между Израел и „Хамас“ в Газа. В сряда вечерта двете страни в конфликта се съгласиха да работят по прилагане на първата фаза на плана, а снощи израелското правителство одобри постигнатата договорка.

Заради този напредък вчера лидери от Израел и от Египет призоваха да се връчи Нобеловата награда за мир на Тръмп.

А украинският президент Володимир Зеленски каза, че страната му ще номинира Тръмп за престижното отличие, ако той постигне и прекратяване на огъня и в Украйна.

Преди това лидери от Пакистан, Камбоджа, Армения и Азербайджан призоваха да се присъди Нобела за мир на Тръмп.

Според правилника на връчване на Нобеловата награда за мир, номинациите за нея се правят до 31 януари на годината. Много от предложенията за Тръмп да получи наградата дойдоха след тази дата, така че технически той е в списъка за наградата за 2026 г.

