Северна Корея е изстреляла множество неидентифицирани балистични ракети в посока към Жълто море, съобщи БТА, позовавайки се на южнокорейската агенция Йонхап.

Съвместното командване на южнокорейските въоръжени сили съобщи, че изстрелването е било извършено от северната провинция Хвангха към 1:50 сутринта местно време. Засега не се съобщават повече подробности.

Командването добави, че е засилило наблюдението и запазва пълна готовност в тясно сътрудничество с въоръжените сили на САЩ.

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Изстрелването става в същия ден, в който Сеул и Вашингтон започнаха голямо годишно съвместно военно учение, известно като "Щит на свободата".

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