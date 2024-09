Семейството на актьора Брус Уилис смята, че вероятно няма да има още много време с него, а дните, които му предстоят, ще са особено болезнени.

Преди дни легендарният холивудски актьор беше забелязан да наднича от черен автомобил в квартал в Лос Анджелис.

Погледът му показваше, че сякаш не присъства в момента и е извън заобикалящата го среда. Екшън звездата беше седнала на пътническата седалка, носейки черна бейзболна шапка и раирана закопчана риза. В автомобила той беше с двама бодигардове. Единият от тях шофираше, а другият седеше отзад, коментират американските медии.

Обичаната звезда от „Умирай трудно“ излиза рядко. Преди две години и половина семейството на Брус Уилис потвърди, че той се е оттеглил от актьорството, тъй като страда от афазия - придобито увреждане на говора, което може да засегне всеки и да доведе до пълна загуба на всички езикови способности.

Актьорът страда и фронтотемпорална деменция. Според източници, цитирани от американските медии, болестта му е напреднала много, а семейството на Брус Уилис е изключително загрижено, че има малко време с него и се опитва да му осигури безопасност и комфорт.

