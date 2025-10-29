Седеметажна обитаема жилищна сграда се срути край Истанбул (СНИМКИ, ВИДЕО)

Седеметажна жилищна сграда, намираща се в град Гебзе в северозападния турски окръг Коджаели, се е срутила рано тази сутрин при все още неизяснени обстоятелства, предаде ТРТ Хабер.

По информацията на валията на Коджаели Илхами Акташ към момента причината за срутването на сградата остава неизяснена, като на място се провеждат издирвателни и спасителни операции, тъй като сградата е обитаема и не е ясно дали и колко души са се намирали в нея при срутването.

По думите на Зинхур Бююкгьоз, кмет на Гебзе - град в околностите на Истанбул, в сградата вероятно е имало петчленно семейство, предава БТА.

TRAGISCHER UNFALL BEI ISTANBUL: Mehrstöckiges Wohnhaus stürzt plötzlich ein



In der Stadt Gebze, etwa 60 Kilometer von Istanbul entfernt, ist ein fünfstöckiges Wohnhaus eingestürzt. Unter den Trümmern werden bis zu sechs Menschen vermutet. Im Haus sollen bis zu sieben Menschen… pic.twitter.com/fRJAiPZ2Bf — Dr. Buzz (@DrBuzzzzz) October 29, 2025

Към момента екипи на турската Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД) работят по разчистването на отломките от падналата сграда. На място са изпратени и екипи на спешна помощ и полицията.

Силно земетресение от 6,1 по Рихтер разлюля Турция в понеделник. То беше усетено и в Бургас, Пловдив, Кърджали и дори в София.

Трусът доведе до падането на няколко сгради, които са били повредени при предходни земетресения. Те са били празни.

Gebze Aksapağı Metro Çalışmasından dolayı 6 katlı bina çöktü. Enkaz altında kalan 7 kişilik aileye ulaşılmaya çalışıyor… pic.twitter.com/0TV0EFEtwM — Ahmet YAMAN (@ahmetya25489608) October 29, 2025

На 28 октовмри властите обявиха, че общо 22-ма души са били ранени. Някои от тях са скочили от терасите си в паника след земетресението.

Справка на сайта на институцията показва, че след труса от 6,1 по Рихтер, в интервал от няколко минути са регистрирани над 40 вторични труса с различна сила.

От профила си във Фейсбук президентът Реджеп Тайип Ердоган изрази солидарност със засегнатите от труса.

„Екипите на Дирекцията за управление при бедствия и извънредни ситуации са на място. Те работят на терен и контролират дейностите. Следим отблизо този процес“, написа турският президент Реджеп Тайип Ердоган.

Министърът на транспорта Абдулкадир Уралоглу съобщи, че няма разрушена пътна инфраструктура в следствие на земетресението.

Земетресенията в Балъкесир са често явление след 10 август тази година, когато при трус, отново със сила 6,1 по Рихтер, загина един човек, а близо 30 други бяха ранени. Турция е пресечена от няколко геоложки разлома, които са причинили много трагедии в миналото. Югоизточната част на страната беше засегната от силно земетресение през февруари 2023 г., което отне живота на най-малко 53 000 души и опустоши Антакия, някогашната Антиохия.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase