Седеметажна обитаема жилищна сграда се срути край Истанбул (СНИМКИ, ВИДЕО)

В сградата вероятно е имало петчленно семейство

Снимка: X
Публикувано в  08:50 ч. 29.10.2025 г.

Седеметажна жилищна сграда, намираща се в град Гебзе в северозападния турски окръг Коджаели, се е срутила рано тази сутрин при все още неизяснени обстоятелства, предаде ТРТ Хабер. 

По информацията на валията на Коджаели Илхами Акташ към момента причината за срутването на сградата остава неизяснена, като на място се провеждат издирвателни и спасителни операции, тъй като сградата е обитаема и не е ясно дали и колко души са се намирали в нея при срутването. 

По думите на Зинхур Бююкгьоз, кмет на Гебзе - град в околностите на Истанбул, в сградата вероятно е имало петчленно семейство, предава БТА.

Към момента екипи на турската Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД) работят по разчистването на отломките от падналата сграда. На място са изпратени и екипи на спешна помощ и полицията. 

Силно земетресение от 6,1 по Рихтер разлюля Турция в понеделник. То беше усетено и в Бургас, Пловдив, Кърджали и дори в София. 

Трусът доведе до падането на няколко сгради, които са били повредени при предходни земетресения. Те са били празни.

На 28 октовмри властите обявиха, че общо 22-ма души са били ранени. Някои от тях са скочили от терасите си в паника след земетресението.

Справка на сайта на институцията показва, че след труса от 6,1 по Рихтер, в интервал от няколко минути са регистрирани над 40 вторични труса с различна сила. 

Мъж живее на 13-ия етаж, на 100 км от епицентъра на земетресенията: И преди малко ни разлюля с 4,8

От профила си във Фейсбук президентът Реджеп Тайип Ердоган изрази солидарност със засегнатите от труса.

„Екипите на Дирекцията за управление при бедствия и извънредни ситуации са на място. Те работят на терен и контролират дейностите. Следим отблизо този процес“, написа турският президент Реджеп Тайип Ердоган.

Министърът на транспорта Абдулкадир Уралоглу съобщи, че няма разрушена пътна инфраструктура в следствие на земетресението.

Четири разрушени сгради след труса от 6,1 по Рихтер в Турция (ВИДЕО)

Земетресенията в Балъкесир са често явление след 10 август тази година, когато при трус, отново със сила 6,1 по Рихтер, загина един човек, а близо 30 други бяха ранени. Турция е пресечена от няколко геоложки разлома, които са причинили много трагедии в миналото. Югоизточната част на страната беше засегната от силно земетресение през февруари 2023 г., което отне живота на най-малко 53 000 души и опустоши Антакия, някогашната Антиохия.

