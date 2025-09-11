Съветът за сигурност на ООН осъди ударите срещу Катар, без да назовава Израел

Съветът за сигурност на ООН осъди ударите срещу Катар от началото на седмицата и призова за „деескалация“, без да назовава Израел, който извърши атаката.

Съветът за сигурност „подчерта важността на деескалацията и изрази солидарността си с Катар“, се казва в изявлението, което изискваше съгласието на всички 15 членове на Съвета, включително съюзника на Израел – Съединените щати.

Припомняме, че Израел атакува „Хамас“ в столицата на Катар, Доха, във вечерта на 9 септември. Според израелската ударът е бил насочен срещу висшето ръководство на терористичната организация, заявиха от израелската армия.

Външното министерство на Иран нарече нападението „опасно” и също го обяви за „нарушение на международното право”. От ОАЕ осъдиха атаката на Израел и я нарекоха „опасна ескалация”. Външният министър на Емирствата заяви, че подкрепя Катар във всички мерки, които възнамерява да предприеме, за да защити сигурността на страната. Подобно изявление направиха и от Саудитска Арабия.

Генералния секретар на ООН Антонио Гутериш нарече на свой ред атаката на Израел в Доха „нарушение на суверенитета и териториалния интегритет” на Катар.

Катар също остро осъди нападението, като го определи като страхливо. Реакции псоледваха и от Европа.