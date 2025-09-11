dalivali.bg
"Хамас" няма да спре войната в Газа след атаката на лидерите в Доха

Израелският премиер Бенямин Нетаняху настоява за сделка тип &quot;всичко или нищо&quot;

Снимка: Reuters
Публикувано в  18:59 ч. 11.09.2025 г.

Атаката на Израел срещу лидерите на "Хамас" в Доха няма да промени условията за прекратяване на войната в Газа, заяви говорител на палестинската ислямистка групировка, цитиран от Ройтерс.

В телевизионно обръщение говорителят на "Хамас" Фавзи Бархум отбеляза, че Израел е ударил делегацията на групировката, докато тя е обсъждала ново предложение за примирие, изготвено от катарския премиер ден по-рано, предаде БТА. 

Катар е домакин и посредник в преговорите, целящи установяването на примирие в конфликта в Газа. Бархум затвърди най-важните искания на "Хамас": пълно примирие, изтегляне на израелските сили от Газа, действителна размяна на затворниците и заложниците, хуманитарна подкрепа и възстановяване на палестинския анклав.

От друга страна, израелският премиер Бенямин Нетаняху настоява за сделка тип "всичко или нищо", при която всички заложници да бъдат освободени едновременно, а "Хамас" да се предаде.

Израел: Няма място, където враговете ни могат да се скрият

"Хамас" заяви, че петима от неговите членове са били убити по време на атаката, включително, син на лидера на "Хамас" Халил ал Хая в изгнание и ръководител на делегацията за преговори на ислямисткото движение.

Атаката в Доха беше осъдена от най-силните държави в региона, включително Саудитска Арабия и Обединените арабски емирства, както и от Европейския съюз, и рискува да провали подкрепяните от САЩ усилия за постигане на примирие и прекратяване на конфликта, който продължава вече почти две години, напомни Ройтерс.

