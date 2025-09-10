Министърът на отбраната Израел Кац предупреди враговете на Израел, че никъде не са в безопасност, след като ден по-рано израелски удари бяха насочени срещу висши лидери на Хамас в Катар.

„Дългата ръка на Израел ще действа срещу враговете му навсякъде. Няма място, където да се скрият“, написа Кац в X, цитиран от АФП и БГНЕС.

„Всички, които са участвали в клането от 7 октомври, ще понесат пълна отговорност. Всеки, който извършва терористични актове срещу Израел, ще бъде наказан“, добави той.

