Американският посланик в НАТО заяви, че Вашингтон подкрепя съюзниците си, след като дронове нарушиха въздушното пространство на Полша през нощта и бяха посрещнати от противовъздушната отбрана на НАТО.

„Ние подкрепяме нашите съюзници от НАТО пред лицето на тези нарушения на въздушното пространство и ще защитим всеки сантиметър от територията на НАТО“, написа посланикът на САЩ в алианса Матю Уитакър в X.

10 дрона навлязоха във въздушното пространство на Полша по време на среднощната руска атака в Украйна.

От своя страна Полша днес поиска провеждането на консултации съгласно Член 4 на договора за НАТО, обяви премиерът Доналд Туск.

Член 4 предвижда провеждането на консултации, ако страна членка на НАТО смята, че е териториалната ѝ цялост, независимостта ѝ или сигурността ѝ е заплашена.

Туск заяви, че дроновете са дошли от Русия. Той каза, че това е първият път, в който „руски дронове са свалени над територията на НАТО“.

Няма информация за жертви, но има нанесени щети по недвижимо имущество.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK