Испански военен самолет, в който е пътувала министърката на отбраната на Испания Маргарита Роблес, тази сутрин претърпя GPS "смущение", докато летеше над руския анклав Калининград на път за Литва, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
Агенцията се позова на съобщение на испанското отбранително ведомство, което потвърди по-ранна информация от агенция Europa Press.
В края на август при посещението на Урсула фон дер Лайен у нас беше докладвано за смущения в GPS системите на самолета.
