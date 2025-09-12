dalivali.bg
Самолет кацна аварийно в Осака след индикация за пожар (ВИДЕО)

Самолетът Boeing 737 е бил отклонен заради индикации за пожар

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  15:48 ч. 12.09.2025 г.

Пътници са били евакуирани чрез аварийни пързалки от самолет на американската авиокомпания "Юнайтед Еърлайнс" (United Airlines) на международното летище "Кансай" в японския град Осака около 19:30 ч. местно време (13:30 ч. българско), предаде Ройтерс, позовавайки се на държавната телевизия Ен Ейч Кей (NHK), цитирана от БТА. 

Военният министър: Няма GPS смущения при Кугърите в деня на кацането на самолета на Фон дер Лайен

Самолетът "Боинг 737" (Boeing 737) на "Юнайтед Еърлайнс", изпълняващ полет от международното летище "Нарита" край Токио до град Себу във Филипините, е бил отклонен от курса си, след като индикаторът за пожар в товарното отделение се е активирал по време на полета над Тихия океан, съобщават японските медии. 

Снимка: Reuters

