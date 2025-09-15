Полет, излетял от международното летище в Маями в събота, кацна аварийно на след излитането заради сблъсък с птици, според авиокомпанията и Федералната авиационна администрация, пише CBS news.

Няма пострадали.

Полетът DL1300 се е насочвал към летище Бостън Логан, когато птици са блъснали в един от двата двигателя на самолета, съобщи говорител на Delta Air Lines.

В крайна сметка машината е излетяла отново и е пристигнал в Бостън приблизително два часа след първоначално планираното кацане.

Влиянието на сблъсъците с птици върху безопасността на въздухоплаването е все по-голяма причина за безпокойство за служителите на FAA, които отчитат 14% увеличение на инцидентите, при които самолети са се сблъскали с диви животни между 2023 и 2024 г.

От началото на 2025 г. над 8000 сблъсъка с диви животни са повлияли на полети.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK