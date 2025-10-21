Торнадо премина през райони северно от Париж, събаряйки три строителни крана, които убиха един човек и оставиха четирима други с критични наранявания, съобщиха властите.

Град Ермон - на около 20 километра североизточно от Париж, беше най-силно засегнат от внезапния ураган, който причини щети в около 10 района.

Регионалният прокурор Гирек льо Бра каза пред AФП, че един 23-годишен строителен работник е загинал на строителна площадка, а 10 души са ранени, като четирима са в критично състояние. Торнадото е съборило кранове и отнесе покриви на сгради, съобщиха властите.

Министърът на вътрешните работи Лоран Нунес заяви в ефира на платформата X, че стихията била с „рядка интензивност“. Видеоклипове в социалните медии показват три крана, падащи в рамките на секунди един след друг. Един кран падна върху клиника, без да причини наранявания, а друг върху жилищна сграда. Десетки пожарникари, полицаи и медицински персонал бяха на мястото на инцидента, съобщиха властите.

