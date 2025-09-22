Последното чудо на американския активист Чарли Кърк беше разкрито от лекаря, направил аутопсия на тялото му. Хирургът открил, че смъртоносният куршум е останал във врата му, спасявайки живота на други хора.

Политическият инфлуенсър с крайнодесни позиции беше застрелян на 10 септември по време на събитие в университета в щата Юта. Според задържания стрелец - 22-годишният Тайлър Робинсън, Кърк разпространявал „омраза“. 31-годишният Кърк беше приближен до президента Доналд Тръмп. Той успя да мобилизира младежкия вот на изборите в негова подкрепа.

Откритията на хирурга бяха осветени от Андрю Колвет, пиар на движението, основано от Кърк - Turning Point USA.

По думите на лекаря, при изстрел с толкова мощно оръжие, куршумът е трябвало да излезе от тялото. „Виждал съм рани от този калибър много пъти и те винаги просто преминават през всичко. Това би повалило и лос,“ казал хирургът на Колвет.

Оръжието, което беше скрито в гората след смъртта на Кърк, се използва за убиване на елени, лосове, мечки и друг голям дивеч.

I want to address some of the discussion about the lack of an exit wound with Charlie. I’m usually not interested in delving into most of this kind of online chatter, and I apologize this is somewhat graphic, but in this case, the fact that there wasn’t an exit wound is probably… — Andrew Kolvet (@AndrewKolvet) September 20, 2025

„Тъй като тази пушка може да убива животни, шест пъти по-големи от човек, фактът, че шията на Кърк е спряла куршума, е абсолютно чудо! Той е мъж от желязо. Вероятно куршумът щеше да убие и тези, които стояха зад него, ако беше излязъл от тялото му. Дори в смъртта си, Чарли успя да спаси живота на хората около себе си “, казва Колвет.

Кърк беше фатално прострелян пред стотици хора, по време на публична лекция на открито в университета в Юта. В разгара на дискусия за трансджендър идеологията, Кърк бебе прострелян в шията. Убийството му стана беше видяно от милиони, тъй като събитието се излъчваше на живо.

Два дни по-късно за стрелбата беше арестуван 22-годишният Тайлер Робинсън. Той ще отговаря пред съда по седем обвинения, включително и за убийство, за което може да получи и смъртно наказание.

