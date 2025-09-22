Последното чудо на американския активист Чарли Кърк беше разкрито от лекаря, направил аутопсия на тялото му. Хирургът открил, че смъртоносният куршум е останал във врата му, спасявайки живота на други хора.

Политическият инфлуенсър с крайнодесни позиции беше застрелян на 10 септември по време на събитие в университета в щата Юта. Според задържания стрелец - 22-годишният Тайлър Робинсън, Кърк разпространявал „омраза“. 31-годишният Кърк беше приближен до президента Доналд Тръмп. Той успя да мобилизира младежкия вот на изборите в негова подкрепа.

Откритията на хирурга бяха осветени от Андрю Колвет, пиар на движението, основано от Кърк - Turning Point USA.

По думите на лекаря, при изстрел с толкова мощно оръжие, куршумът е трябвало да излезе от тялото. „Виждал съм рани от този калибър много пъти и те винаги просто преминават през всичко. Това би повалило и лос,“ казал хирургът на Колвет.

Оръжието, което беше скрито в гората след смъртта на Кърк, се използва за убиване на елени, лосове, мечки и друг голям дивеч.

„Тъй като тази пушка може да убива животни, шест пъти по-големи от човек, фактът, че шията на Кърк е спряла куршума, е абсолютно чудо! Той е мъж от желязо. Вероятно куршумът щеше да убие и тези, които стояха зад него, ако беше излязъл от тялото му. Дори в смъртта си, Чарли успя да спаси живота на хората около себе си “, казва Колвет.

Кърк беше фатално прострелян пред стотици хора, по време на публична лекция на открито в университета в Юта. В разгара на дискусия за трансджендър идеологията, Кърк бебе прострелян в шията. Убийството му стана беше видяно от милиони, тъй като събитието се излъчваше на живо.

Два дни по-късно за стрелбата беше арестуван 22-годишният Тайлер Робинсън. Той ще отговаря пред съда по седем обвинения, включително и за убийство, за което може да получи и смъртно наказание.

