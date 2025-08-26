22-годишна студентка по право издъхва след рутинен преглед в болница в Бразилия. Лекарите инжектирали на младата жена контрастно вещество за компютърна томография.

Летисия Пол имала камъни в бъбреците и трябвало да ходи редовно на прегледи в болничното заведение. Но последното ѝ посещение завършва със смърт.

Не е установено дали инжектираното контрастно вещество е било по-различно от прилаганото ѝ до момента и дали въобще младата жена е била по-рано подлагана на компютърна томография.

Известно е обаче, че младата жена е получила алергичен шок към йод-съдържащото вещество по време на сканирането, съобщават бразилските медии, цитирани от RTL.

Пол е починалa по-малко от 24 часа по-късно.

„Тя беше жизнерадостно момиче с много индивидуалност. Обичаше правото и беше толкова трудолюбива“, казва лелята на момичето Сандра.

Тя е сигурна, че племенницата ѝ е можела да стане страхотен адвокат.

Контрастните вещества, използвани при компютърна томография, ядрено-магнитен резонанс и магнитно-резонансна томография, са предназначени да направят органите и тъканите по-видими и често съдържат гадолиний или йод.

Алергичните реакции към тези вещества обаче са много редки. Според проучване от 2019 г. те се срещат само при 0,73% от всички пациенти. Тежкият алергичен шок като този, който Пол е преживяла, също се случва изключително рядко.

„Бихме искали да потвърдим отново ангажимента си към етиката, прозрачността и безопасността на пациентите и да подчертаем, че всички процедури се провеждат в съответствие с препоръчителните клинични протоколи“, посочват от лечебното заведение.

Оттам изразяват съжаление за смъртта на Летисия Пол и изказват съболезнования към семейството и близките на младата жена.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK