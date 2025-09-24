Руски изтребител е прелетял над германска военноморска фрегата в Балтийско море, заяви министърът на отбраната на Германия Борис Писториус днес, цитиран от ДПА, предаде БТА.

"Навлизането на руски дронове и изтребители дълбоко навътре в полското и естонското въздушно пространство, както и прелитането над германска военна фрегата в Балтийско море в рамките само на дни показва ясно, че Русия буквално подлага на тест държавните граници, включително и тези на страни от НАТО, с още по-голяма честота и интензивност", заяви Писториус.

Правейки тези изявления, Писториус призова германските депутати да одобрят бюджета на министерството на отбраната за 2026 г.

Според министъра руският президент Владимир Путин "възнамерява да провокира страните членки на НАТО и да се възползва от слабостите на Алианса, но греши, тъй като НАТО реагира на провокациите единодушно и решително, но същевременно и с необходимата уравновесеност, което е особено важно тези дни".

