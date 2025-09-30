dalivali.bg
Руски дрон уби четиричленно семейство в украинско село

Сред жертвите е и майката, която е била бременна с близнаци

Снимка: Reuters

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  20:10 ч. 30.09.2025 г.

Руски дрон удари жилищна сграда в украинско село през нощта, убивайки две малки момчета и техните родители, съобщиха украинските власти. Сред жертвите е и майката, която е била бременна с близнаци.

Общо 65 дрона са били изстреляни срещу Украйна през нощта – част от ежедневните атаки на Русия – като повечето от тях са били свалени от противовъздушната отбрана, предаде АФП.

Хиляди останаха без ток в Запорожие след руски атаки с дронове (СНИМКИ)

Ударът е поразил двуетажна жилищна сграда в село Чернечина, в североизточната Сумска област, при което е загинало цялото семейство – родители и децата им на 4 и 6 години, съобщи ръководителят на регионалната военна администрация Олег Григоров.

„Това не е хаосът на войната, а съзнателен избор: Русия удря домове, деца, самото съществуване на нашата нация“, написа в социалните мрежи премиерът на Украйна Юлия Свириденко.

През нощта други дронове са поразили енергийна инфраструктура в северната Черниговска област, оставяйки без ток над 26 000 домакинства, съобщиха местните власти.

В отговор на руските въздушни удари Киев засилва атаките си срещу руска логистика и петролни рафинерии. От руското министерство на отбраната заявиха, че са „прехванали и унищожили“ 81 украински дрона през нощта, без да съобщят за щети. 

