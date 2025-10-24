dalivali.bg
София
Светът

Руски бомбардировачи с ядрено оръжие прелетяха над Японско море

Япония вдигна изтребители

Снимка: Wikipedia

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  16:00 ч. 24.10.2025 г.

Руски стратегически бомбардировач Ту-95МС с ядрена способност е извършил рутинна патрулна мисия над неутрални води в Японско море, съобщи руската държавна информационна агенция РИА, позовавайки се на Министерството на отбраната, предаде Ройтерс.

Изтребители от чужди държави са ескортирали бомбардировачите на различни етапи от мисията, се посочва в изявлението на министерството. 

„Модел на умишлено нарушение“: България с реакция след руските самолети над Литва

Това стана часове преди новата министър-председателка на Япония Санае Такаичи да заяви в първата си реч пред парламента, след като дойде на власт, че ще ускори укрепването на отбраната на страната.  

Руски бойни самолети навлязоха във въздушното пространство на Литва, НАТО вдигна изтребители

Такаичи каза, че руските военни маневри, както и тези на Китай и Северна Корея, представляват "сериозно безпокойство".

