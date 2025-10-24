Руски бомбардировачи с ядрено оръжие прелетяха над Японско море

Руски стратегически бомбардировач Ту-95МС с ядрена способност е извършил рутинна патрулна мисия над неутрални води в Японско море, съобщи руската държавна информационна агенция РИА, позовавайки се на Министерството на отбраната, предаде Ройтерс.

Изтребители от чужди държави са ескортирали бомбардировачите на различни етапи от мисията, се посочва в изявлението на министерството.

Това стана часове преди новата министър-председателка на Япония Санае Такаичи да заяви в първата си реч пред парламента, след като дойде на власт, че ще ускори укрепването на отбраната на страната.

Такаичи каза, че руските военни маневри, както и тези на Китай и Северна Корея, представляват "сериозно безпокойство".