Министерство на отбраната на Руската федерация заяви, че Въоръжените сили на Украйна са взривили тръбопровод за амоняк близо до селището Русин Яр в Донецка област, предаде Ройтерс.

„За да забавят напредъка на подразделенията на Въоръжените сили на Русия… Въоръжените сили на Украйна минираха разклонение на тръбопровода за амоняк Толиати-Одеса“ се казва в изявлението, публикувано в „Телеграм“.

Снимка: Ройтерс

Министерството добави, че в резултат на това „от повредената част (от тръбопровода) са били изпуснати остатъчни амонячни продукти“, но няма жертви сред руските сили.

Към момента Украйна не е коментирала тази информация, посочва агенция Ройтерс и прави уговорката, че не може да я потвърди чрез независими източници.

