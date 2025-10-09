Пожар е избухнал в газов завод на "Лукойл" в Котово, Русия, след съобщение за атака с дрон през нощта.

Каналът Telegram Astra, позовавайки се на местни жители в руския регион Волгоград, съобщи за пожара в газов завод Коробковски.

Няма официално потвърждение на тези съобщения. Въпреки това губернаторът на Волгоград Андрей Бочаров по-рано каза, че „пожари в горивни и енергийни съоръжения“ са били потушени след атаки в региона, пише „Киев индипендънт“.

Местните власти не са оповестили подробности за размера на щетите, пише БГНЕС.

Атаката с дронове беше потвърдена от Андрий Коваленко, ръководител на украинския Център за борба с дезинформацията. Длъжностното лице не уточни произхода на дроновете.

„Това съоръжение е от критично значение за нефтената и газовата инфраструктура на Русия: то осигурява преработка и транспорт на газов кондензат, както и производство на суровини за химическата промишленост“, подчерта Коваленко.

Сателитни изображения от системата за информация за пожари за управление на ресурсите (FIRMS) на НАСА потвърдиха пожар в газопреработвателния завод.

Газопреработвателният завод „Коробковски“ е най-големият преработвател на природен газ в Южния федерален окръг на Русия. Съоръжението, което започна да функционира през септември 1966 г., играе ключова роля в енергийната инфраструктура на региона.

