Русия обвини Съединените щати, че се опитват да разположат оръжия в Космоса. Това се случва ден след като Съветът за сигурност на ООН отхвърли руска проекторезолюция по този въпрос, предаде АФП.

„С отхвърлянето на този текст от Вашингтон и неговите съюзници, Съединените щати демонстрираха, че целта им е да поставят оръжия в космическото пространство и да го превърнат в арена на военна конфронтация", заяви и руската дипломатическа говорителка Мария Захарова.

Изготвената от Русия проекторезолюция призоваваше всички страни да предотвратят „завинаги“ разполагането и използването на каквито и да е оръжия в Космоса.

Проектът не успя да получи необходимите минимум девет гласа. Седем членове гласуваха „за“ и седем „против“, докато един се въздържа. Вето можеше да бъде наложено само от Съединените щати, Русия, Китай, Великобритания или Франция, ако проектът беше получил поне девет гласа.

Русия предложи текста, след като наложи вето на резолюция, изготвена от САЩ миналия месец, която призоваваше страните да предотвратят надпреварата във въоръжаването в Космоса.

Руското вето накара Съединените щати да се усъмнят дали Москва крие нещо.

“We have heard President #Putin say publicly that #Russia has no intention of deploying nuclear weapons in space. If that were the case, Russia would not have vetoed this resolution,” said @USUN Ambassador Wood.https://t.co/qKNw0Uujnc