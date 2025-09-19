Русия разработва алтернатива на сателитната интернет услуга Starlink на стойност 5 млрд. долара, съобщи „Киев Индипендънт“.

„Няколко тестови спътника вече са инспектирани на орбита и серийните модели са съответно модифицирани“, заяви Дмитрий Баканов, ръководител на руската космическа агенция Роскосмос.

Проектът, подкрепен от Роскосмос, цели да се противопостави на американската космическа компания SpaceX на милиардера Илон Мъск, чиито терминали Starlink играят ключова роля за осигуряване на комуникациите в Украйна по време на войната.

Ръководителят на Роскосмос вече е описвал проекта, наречен Rassvet, като „отговор на Русия на Starlink“. Според съобщенията, проектът ще се изпълнява от частната космическа компания Bureau 1440, която има задача да изведе 292 нови спътника на орбита до 2030 г.

Общо компанията планира да изведе 383 спътника, включително 91 резервни, за да заменят тези, които може да се повредят.

Русия цели да увеличи процента на домакинствата с достъп до високоскоростен широколентов интернет до 97% до 2030 г. и до 99% до 2036 г.

През юни Баканов заяви, че Русия планира да започне внедряването на своята сателитна интернет услуга от декември.

От началото на пълномащабното нахлуване на Русия през 2022 г., Киев е получил над 50 000 Starlink терминала, като Полша е предоставила почти 30 000, най-големият принос от страна на една държава.

През последните месеци Starlink е имал два сериозни прекъсвания на услугата.

След съобщени заплахи от САЩ за блокиране на достъпа до Starlink в Украйна по-рано тази зима, тогавашният министър на отбраната Рустем Умеров заяви, че Киев има алтернативи на системата Starlink.

Германия също финансира достъпа на Украйна до сателитна интернет мрежа, оперирана от френската компания Eutelsat, заяви изпълнителният директор на компанията, Ева Бернеке.

