Министерството на отбраната на Руската федерация заяви днес, че през изминалата седмица въоръжените сили на страната са поели контрола върху осем села в Източна Украйна, предаде ТАСС.

В публикувано днес прессъобщение на военното ведомство се казва, че руски военни части са завладели селата Тихое, Боровская Андреевка и Песчаное в Харковска област. В текста също така се посочва, че подразделения на войсковата групировка "Център“ са взели контрола върху селата Московско, Балаган и Новопавловка в Донецка област.

Подразделения на военната групировка "Изток” са завладели селата Алексеевка и Приволие в Днепропетровска област, добавя руското Министерство на отбраната.

Информацията не е потвърдена чрез независим източник.

През последните седмици Украйна и Русия представят противоречиви данни за фронтовата линия в продължаващата вече повече от три години и половина война, пише БТА.

Украинската бригада "Азов" вчера заяви, че е украински части са отблъснали голямо руско настъпление с повече от 20 бронирани машини в района на източния украински град Добропилия.

Освен това висши украински военни казаха, че през последните седмици Украйна постига напредък и си е върнала контрола върху територии в района на Добропиля. По думите им руските сили са хванати в капан.

В края на миналата седмица украинския президент Володимир Зеленски заяви, че украинските сили са постигнали напредък в Запорожка област.

