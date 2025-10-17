Украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че се е срещнал във Вашингтон с представители на американската отбранителна промишленост, сред които производителят на противовъздушните системи Patriot и ракетите Tomahawk, които Киев иска, за да се защити от руските удари.

Срещата се състоя преди планираната за петък визита в Белия дом между Зеленски и американския му колега Доналд Тръмп, когото украинският президент се опитва да убеди да достави ракети Tomahawk.

Ден по-рано Доналд Тръмп проведе дълъг телефонен разговор с руския президент Владимир Путин, който предупреди, че доставката на ракети Tomahawk ще „нанесе значителна вреда“ на руско-американските отношения, както и на перспективите за разрешаване на конфликта.

След този разговор, иницииран от Кремъл, Тръмп посочи, че САЩ не могат да „изчерпят“ собствените си запаси от Tomahawk, пише БГНЕС.

Според високопоставен украински представител обаче американските производители на оръжие се нуждаят от „политически сигнал“, за да започнат доставките си за Киев. Володимир Зеленски посочи, че се е срещнал с представители на групата Raytheon, която произвежда Patriot и Tomahawk.

I met with executives of American energy companies. The challenge is clear – Ukraine needs more strength, and we can achieve this together. We discussed the urgent needs of the moment – very concrete measures to support our energy system, as well as long-term cooperation. There… pic.twitter.com/sGw26GWbEc — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) October 17, 2025

„Обсъдихме производствения капацитет на Raytheon, възможните начини за сътрудничество за укрепване на противовъздушната отбрана на Украйна и нейните дългообхватни способности, както и перспективата за съвместно украинско-американско производство. Изложих конкретните нужди на Украйна от системи за противовъздушна отбрана и съвместими с тях ракети, както и от самолети F-16“, написа Зеленски в X.

Тези ракети биха позволили на украинската армия да нанася удари по-дълбоко в Русия, в момент, в който Москва, с настъпването на зимата, засилва атаките си срещу украинската енергийна инфраструктура.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK