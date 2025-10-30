Румъния ще направи оценка на планираната продажба на активите на руската компания „Лукойл“ в страната, за да гарантира, че сделката отговаря на санкциите на Европейския съюз и на националните енергийни правила, съобщи Министерството на енергетиката в Букурещ, цитирано от Ройтерс.

Продажбата включва около 320 бензиностанции и една рафинерия.

Според румънските власти, становище по сделката ще бъде издадено едва след като бъдат изяснени акционерната структура и източниците на капитал на всеки потенциален инвеститор. Румъния има право да блокира енергийни сделки, ако прецени, че те представляват риск за националната сигурност или енергийната независимост на страната.

Междувременно сръбският президент Александър Вучич коментира темата, като заяви, че би било добре за Сърбия, ако „Лукойл“ успее да реши проблемите си с американските санкции чрез продажбата на активите си в чужбина.

„Ще се радваме, ако „Лукойл“ предприеме продажба на активите си и приключи нещата с това. Компанията има значителен брой обекти за търговия на дребно в нашата страна“, каза Вучич по време на посещението си в Узбекистан, цитиран от агенция ТАНЮГ.

По думите му, „Лукойл“ внася около 100 000 тона петролни деривати в Сърбия. „Един малък проблем би бил решен с това. Но имаме и по-сериозен въпрос – рафинерията в Панчево. Надявам се, че ще можем да го решим в следващите дни“, добави Вучич в град Самарканд, където присъства на 43-тата сесия на Генералната конференция на ЮНЕСКО.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK