Светът

„Лукойл“ е получила оферта за закупуване на международните ѝ активи

Един от основателите на компанията попада под санкции от ЕС

Снимка: БГНЕС
Публикувано в  10:02 ч. 30.10.2025 г.

„Лукойл“ е получила предложение от компанията Gunvor Group Ltd. за изкупуване на международните й активи, пише на сайта lukoil.com.

Ключовите условия на сделката са предварително договорени от страните.

От своя страна „Лукойл“ прие офертата, като се ангажира да не преговаря с други потенциални купувачи.

Сключването на обвързващото споразумение за сделката е предмет на предварителни условия, включително получаване на разрешение от OFAC от Купувача, както и всякакви други приложими лицензи, разрешителни и други разрешения в други приложими юрисдикции. Ако е необходимо, страните планират да кандидатстват за удължаване на съществуващия лиценз на OFAC и всякакви допълнителни лицензи, за да осигурят непрекъсната работа на международните активи и тяхното банково обслужване за периода до приключване на сделката, се посочва в официалното съобщение. 

След санкциите: Партньори на

Продажбата на LUKOIL International GmbH се дължи на ограничителни мерки, въведени от някои държави срещу компанията и нейните дъщерни дружества.

Един от основателите на Gunvor попада под санкции от ЕС, провери международният отдел на bTV в официалния сайт на ЕС. Там Генадий Тимченко фигурира в списъка със санкциите срещу руснаци. Срещу името му е написано, че се познава от дълго време с президента на руската федерация Владимир Путин и най-общо е описван като едно от доверените му лица.

Облагодетелства се от връзките си с вземащите решения лица в Русия. Той е основател и акционер на Volga Group, инвестиционна група с инвестиционен портфейл в ключови сектори на руската икономика. Volga Group допринася съществено за руската икономика и нейното развитие.

Призив към властта: Да отложи влизането в сила на американските санкции над Лукойл

Той е и акционер на Bank Rossiya, която се счита за личната банка на висши длъжностни лица в Руската федерация. След незаконното анексиране на Крим Bank Rossiya открива клонове в Крим и Севастопол, като по този начин затвърждава интегрирането им в Руската федерация.

Освен това Bank Rossiya има сериозно участие в National Media Group, което на свой ред контролира телевизии, които активно подкрепят политиките на руското правителство за дестабилизиране на Украйна.

Официалната информация за Gunvor Group Ltd. описва компанията като мултинационална, занимаваща се с търговия с енергийни суровини, регистрирана в Кипър. Представителството на компанията е в Женева. Тя има има търговски представителства и в Сингапур, Хюстън, Стамфорд, Лондон, Калгари и Дубай, както и мрежа от представителства по целия свят.

В информацията пише, че Генадий Тимченко и Торбьорн Торнквист, двама търговци на петрол, започват да работят заедно през 1997 г., а през 2000 г. формализират Gunvor, която е кръстена на майката на Торнквист. През 2003 г. компанията започва дейност в Женева.

