Росен Желязков поздрави първата жена премиер на Япония

Премиерът изразява най-високата си почит към новия японски министър-председател и ѝ пожелава успех във високоотговорната ѝ мисия

Снимка: Reuters

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  14:22 ч. 23.10.2025 г.

България отдава приоритетно значение на развитието на отношенията и сътрудничеството с Япония, основани на взаимно уважение, приятелски връзки и споделени ценности.

Това заяви премиерът Росен Желязков в писмо до новия министър-председател на Япония Санае Такаичи по случай нейното избиране на поста.

„Уверен съм, че традиционното приятелство между нашите две страни ще ни позволи да задълбочим прагматичното сътрудничество и да реализираме пълния потенциал за съвместна работа във всички области от взаимен интерес в рамките на стратегическото партньорство, установено тази година“, добавя той.

В писмото си премиерът изразява най-високата си почит към новия японски министър-председател и ѝ пожелава успех във високоотговорната ѝ мисия.

За първи път Япония има жена премиер: Санае Такаичи - бивша тв водеща и почитателка на Маргарет Тачър

