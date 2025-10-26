Словакия няма да участва в нито едно програма на Европейския съюз, насочена към финансиране на военната помощ за Украйна, заяви днес премиерът Роберт Фицо, цитиран от Ройтерс.

След като пое властта през 2023 г., сегашното словашко правителство спря безвъзмездната военна помощ на Братислава за Киев, оставяйки единствено възможността за търговски сделки за оръжие.

За разлика от почти всички други лидери на държави от ЕС, премиерите на Словакия и на съседна Унгария, Роберт Фицо и Виктор Орбан, казват, че решението на конфликта не е на бойното поле.

Преди дни евролидерите се споразумяха да отговорят на "неотложната ситуация" в Украйна и финансовите ѝ нужди през следващите две години. Те обаче отложиха решението за използването на руските замразени активи за подпомагане на Киев чрез заем на стойност 140 милиона евро.

Украинският президент Володимир Зеленски каза, че парите може да се използват незабавно за укрепване на противовъздушната отбрана на Украйна, военновъздушните сили и фронтовите позиции.

"Отказвам да позволя Словакия да участва в каквито и да било финансови схеми, насочени към подпомагане на Украйна да управлява войната и военните си разходи", заяви Фицо.

Той също така разкритикува санкциите на ЕС срещу Русия, казвайки, че те са по-вредни за самата Европа.

Словакия и Унгария, които продължават да се снабдяват с руски петрол, сега са изправени пред предизвикателства, свързани със санкциите на САЩ срещу компаниите "Роснефт" и "Лукойл", които следва да влязат в сила следващия месец.

Попитан за тези рискове, Фицо каза, че словашката рафинерия "Словнафт" (Slovnaft) е част от унгарската петролна и газова група МОЛ, а не купувач на петрол.

Унгарският премиер Виктор Орбан заяви преди дни, че Унгария работи за намиране на начин да заобиколи американските санкции.

