Sea Baby на Украйна: Морските дронове, неутрализирали руския черноморски флот

Преди дни беше представен най-новият модел, който може да поразява цели на 1500 км разстояние и да носи до 2 тона полезен товар

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  13:29 ч. 25.10.2025 г.

За последните три години Украйна, която преди не се считаше за морска сила, предизвика революция във военноморското дело. И то не с големи кораби или самолетоносачи, а благодарение на т.нар. морски дронове.

Киев успя да разработи цял флот надводни и подводни дистанционно-управляеми апарати.

По данни на украинското военно разузнаване те са поразили общо 11 руски плавателни съда, включително фрегати и ракетоносачи. С морски дронове бяха нанесени атаки и срещу Кримския мост.

Нападението срещу Кримския мост: Нанесени са удари с морски дронове

В резултат различни разузнавателни агенции сочат, че Москва е била принудена да премести голяма част от корабите си от Севастопол в Крим – на изток към Новоросийск. По този начин Украйна е неутрализирала руския Черноморски флот.

Sea Baby – "бебето" на украинското военно разузнаване вече може да достигне до всяка точка на Черно море.

Преди дни беше представен най-новият модел на надводния дрон. Той може да поразява цели на 1500 километра разстояние и да носи до 2 тона полезен товар.

Нови атаки с дронове руски цели в Крим

Така дроновете вече са не просто "камикадзета", а могат да изпълняват и разузнавателни, и бойни мисии.

Върху тях могат да се инсталират малки ракетни установки или дистанционно управляеми картечници, както и да служат за площадка за излитане на въздушни дронове.

Изкуственият интелект също играе важна роля в новите апарати. Чрез него те могат да разпознават пресрещнатия обект и дори да задействат режим на самоунищожение, за да не попаднат в руски ръце.

Украйна вече успява да произведе достатъчно морски дронове, за да е готова и да ги продава.

