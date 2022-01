Компанията Zynga разработваща популярната игра във Facebook FarmVille ще бъде придобита от друг играч на гейминг пазара – Take Two Interactice за колосалната сума от 12,7 млрд. долара.

Сделката е най-голямата в сектора с компютърните и видео игри до този момент. Този бизнес се оценява на около 180 млрд. долара.

Новата сделка измества от първото място придобиването на финландската компания Supercell, която разработва друг хит в онлайн пространството - Clash Royale, за 8.6 млрд. от китайската Tencent.

Сделката оценява Zynga на цена от 9,66 долара на акции или 64% над цената й при затваряне на фондовия пазар в петък

Купувачите от Take Two Interactive са холдингова компания, под чиято шапка стои друго култово заглавие като Grand Theft Auto (GTA) и др. С капитализация от 13 млрд. долара Take Two се намира на трето място по този показател след разработчиците на Starcraft и World Of Warcraft - Activision Blizzard и тези зад Fifa – Electronic Arts.