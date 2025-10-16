Мечки са убили рекорден брой хора в Япония тази година, съобщи Министерството на околната среда.
Данните бяха оповестени, точно когато беше обявено изчезването на още една вероятна жертва, обявиха АФП и БГНЕС.
Недостигът на естествена храна – причинен според експерти от климатичните промени, кара животните да навлизат все по-често в градовете, където населението застарява и намалява.
По-топлото време също променя модела на хибернация на мечките – зимния им сън.
Кафявите мечки могат да достигнат половин тон и да надбягат човек, припомнят учените.
Седем души са загинали от нападения на мечки през текущата година – най-високият брой от 2006 г., когато започва воденето на статистика, съобщи представител на екоминистерството на Япония. Така е надминат предишният рекорд от пет смъртни случая, регистрирани през 2023–2024 г.
Над 100 души са пострадали с ухапвания и дълбоки наранявания от острите нокти на животните.
