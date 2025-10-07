Тежки наводнения в Североизточна Африка предизвикват дипломатическо напрежение между няколко държави.
Повишените нива на река Нил заляха редица райони в Египет и Судан, оставяйки хиляди хора без дом.
Кайро обвинява за това новия огромен язовир, открит в Етиопия миналия месец.
Според двете страни, изпускането на вода оттам се прави "безразсъдно" и "без предупреждение", което води до предизвикано от човека бедствие.
От Адис Абеба отричат и заявяват, че язовирът на Сини Нил е предотвратил много по-големи наводнения с оглед проливните дъждове през последната седмица.
Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase
Последвайте btvnovinite.bg във VIBER
Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM
Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK
Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK