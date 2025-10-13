dalivali.bg
"Регионът остава крехък, въпреки примирието в Близкия изток"

Министърът на външните работи Георг Георгиев се срещна с германския си колега Йохан Вадефул

Снимка: БГНЕС
Публикувано в  20:47 ч. 13.10.2025 г.

Регионът остава крехък, въпреки примирието в Близкия изток. Това каза министърът на външните работи Георг Георгиев след срещата с германския си колега Йохан Вадефул, който е на посещение в България. 

Черно море е граничен с войната регион. Нашето настояване е Черно море да присъства все повече в дневния ред и на НАТО и Европейския съюз, посочи Георг Георгиев. 

Войната свърши: САЩ, Египет, Катар и Турция подписаха декларацията за Газа (ВИДЕО)

Министърът на външните работи подчерта, че страната ни има интерес да поддържа региона сигурен, да поддържа теми като сигурност на корабоплаването и други. Той даде пример с транспортните коридори и тези за военна мобилност, като посочи важното значение на транспортен коридор 8. 

Германският външен министър Йохан Вадефул започна днес двудневно посещение в България и Румъния, а разговорите ще се фокусират върху подкрепата за Украйна и укрепването на европейските способности за сигурност и отбрана, предаде ДПА, като цитира външното министерство в Берлин.

