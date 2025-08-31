Застреляха украинския политик Андрей Парубий в Лвов в събота, 30 август, съобщават „Гардиън“. Жертвата е депутат и председател на парламента между 2016 и 2019 г., както и ключова фигура в проевропейската революция на Майдана през 2013 г..

Той е бил прострелян смъртоносно, потвърдиха прокуратурата. Президентът Володимир Зеленски определи убийството като „ужасяващо“.

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко та Генеральний прокурор Руслан Кравченко щойно доповіли про перші відомі обставини жахливого вбивства у Львові. Загинув Андрій Парубій. Мої співчуття рідним та близьким.



Всі необхідні сили й засоби залучені до розслідування та… — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 30, 2025

В същото време външните министри на ЕС се събраха в Копенхаген, за да обсъдят нови санкции срещу Русия. Върховният представител на ЕС за външната политика Кая Калас заяви, че Москва „очевидно не се готви за мир, а за още война“.

На форума, който е неформален, бяха коментирани войната в Газа и задълбочаващата се хуманитарна криза там. Срещата се проведе след особено тежка седмица за Украйна – масираният руски ракетен удар по Киев в четвъртък отне живота на поне 21 души. През изминалите дни също беше ударен жилищен блок в Запорожие, при атаката един човек загина и 24 бяха ранени, а в Днепропетровска област бяха нанесени мащабни атаки.

ЕС вече е приел 18 пакета със санкции срещу Русия, последният влезе в сила през юли. Външните министри обсъждаха нови мерки срещу Москва – от забрана за внос и мита, през вторични санкции срещу трети страни, до действия срещу т.нар. „сенчест флот“ на Кремъл, използван за заобикаляне на санкциите върху износа на петрол.

Сред обсъжданите теми беше и използването на замразените руски активи за възстановяването на Украйна. Калас подчерта, че е „немислимо Русия някога да получи обратно тези средства, освен ако не компенсира напълно щетите“. Според оценки, възстановяването на Украйна ще струва 506 милиарда евро през следващото десетилетие.

Датският външен министър Ларс Льоке Расмусен заяви, че единственият език, който Путин разбира, е „езикът на силния натиск“. Зеленски от своя страна обвини Москва, че използва времето за дипломатически подготовки, за да организира нови масирани удари, и призова за още по-тежки санкции в банковия и енергийния сектор.

