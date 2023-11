Подкрепян от Русия политик беше убит при експлозия на кола бомба в Източна Украйна. Държавата е провела специална операция за извършването на покушението срещу него, съобщи „Ал Джазира“.

Михаил Филипоненко е участвал в проруското сепаратистко движение в Луганск от 2014 г. и е бил депутат в подкрепяния от Русия парламент там. Преди това той е действал като един от висшите командири в армията на така наречената Луганска народна република.

Филипоненко е бил убит днес, след като в колата му е избухнало взривно устройство, съобщи синът му пред „Лугански информационен център“. Убийството му е последното от поредицата нападения срещу сепаратисти и поставени от Москва служители в украинските региони, към които Кремъл предявява претенции.

