Разследват дали вътреболнична инфекция е причинила смъртта на шест деца

Починалите деца са били на различна възраст - от новородени до 8-годишна възраст

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  15:23 ч. 26.09.2025 г.

Шест деца починаха през последните дни в интензивното отделение на детската болница „Св. Мария“ в румънския град Яш. Румънската Дирекция за обществено здраве започна епидемиологично разследване дали децата са загинали заради огнище на бактериална инфекция в лечебното заведение.

От болницата уточняват, че става дума за вътрешноболнична инфекция с бактерията Серация марцесценс (Serratia marcescens), която „при пациенти с отслабен имунитет може да причини респираторни и уринарни инфекции, както и инфекции от типа на сепсис, с изключително агресивно и бързо развитие“.

От там допълват,че първият случай е регистриран на 7 септември, а други шест - на 16 септември.

Вътреболничните инфекции на фокус: Държавата въвежда контрол над хигиената в болниците

„Първият случай беше на 7 септември. В момента, в който случаите станаха три, вдигнахме тревога и взехме необходимите мерките, а именно ограничаване на приема в корпуса на интензивното отделение и допълнителни инструкции на персонала за хигиената на ръцете и методите на почистване (...) На 16 септември се появиха следващите случаи и засилихме мерките, като информирахме, че повече няма да приемаме пациенти от други окръзи", обясни цитираният представител.

Интензивното отделение на Детската болница "Св. Мария" вече е затворено, след като и други пациенти са били диагностицирани със същата бактерия, информира БТА.

Починалите деца са били на различна възраст - от новородени до 8-годишна възраст, и са имали тежки съпътстващи заболявания, включително менингит, конвулсивен синдром, епилепсия и други.

Проверки в столична болница: Заразени ли са деца с вътреболнична инфекция?

Румънските медии отбелязват, че интензивното отделение е продължило да функционира и след появата на първите случаи и е било затворено за пациенти чак в сряда, 24 септември. 

Според представените от болницата данни общо 9 деца са били заразени с бактерията Серация марцесценс.

