Расте броят на жертвите на наводнението във Виетнам (СНИМКИ и ВИДЕО)

Броят на жертвите на наводненията във Виетнам нарасна на 13, а 11 души са в неизвестност, съобщават местните власти, цитирани от световните медии.

Десетки хиляди са евакуирани заради наводненията и свлачища, предизвикани от продължилите няколко дни валежи с рекордна интензивност.

Спасителните операции днес се ускориха, след като придошлите води се отдръпнаха и това даде възможност на специализираните екипи да стигнат до някои изолирани райони.

Близо 26 000 души бяха евакуирани от тежко засегнатите и от застрашените от свлачища зони, съобщи БТА.

Снимка: Reuters

Виетнамското правителство изпрати хеликоптери и военнослужещи, които да доставят храна, медикаменти и други провизии на пострадалите от водната стихия, докато хората поправят домовете си, разчистват отломки и вземат допълнителни мерки за предотвратяването на ново бедствие.

Продължава работата за възстановяване на пътища и електропроводи, извършват се и ремонтни дейности в училищни сгради.

Снимка: Reuters

Днес бе подновено движението на влаковете по ключова железопътна линия между Ханой и Хошимин, която остана затворена в продължение на три дни. Стотици железничари цяла нощ ремонтираха повредените участъци и укрепваха релсите.

Виетнамското правителство изпрати хеликоптери и военнослужещи в засегнатите райони

4 снимки Снимка: Reuters

Ситуацията в тежко засегнатите крайбрежни гардове Хюе и Дананг вече се подобрява, но там все още има много наводнени райони и се очаква придошлите води да се задържат през следващите два дни.

От началото на проливните дъждове на 26 октомври наводнения и свлачища предизвикаха щети по хиляди жилища и разрушиха инфраструктурни обекти в целия регион.

Снимка: Reuters

Във вторник в Хюе бе регистрирано рекордното количество валежи от 1085 милиметра за 24 часа. Това е най-голямото количество дъжд за едно денонощие, измервано някога във Виетнам.

Виетнамският премиер Фам Мин Чин разпореди да се вземат спешни мерки за възстановяване на щетите и да се гарантира, че всички засегнати хора разполагат с храна и подслон.

Според официални данни около 120 000 жилища в Централен Виетнам са наводнени, 56 са напълно разрушени, а по 147 има сериозни щети.

Виетнамската метеорологична служба заяви, че разрушителните бури са предизвикани от среща между студени въздушни маси от север и топли и влажни въздушни маси, идващи от морето. Синоптиците предупреждават, че силните валежи в някои райони на Централен Виетнам може да продължат до 4 ноември, а на места се очаква да се излеят над 700 милиметра дъжд.

