Путин през смях: Повече няма да пращам дронове към Европа

„Повече няма да го правя. Никога повече. Нито към Франция, нито към Дания, нито към Копенхаген“, допълва той със сарказъм

Снимка: Reuters

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  14:16 ч. 06.10.2025 г.

Повече няма да пращам дронове към Европа, обеща иронично руският президент Владимир Путин в отговор на въпрос за зачестилите инциденти с безпилотни летателни апарати над европейски летища. Руският президент коментира темата по време на конференция на дискусионния клуб „Валдай“ в черноморския курорт Сочи, съобщават руски медии.

„Повече няма да го правя. Никога повече. Нито към Франция, нито към Дания, нито към Копенхаген“, допълва той със сарказъм.

Заявеното с насмешка изказване идва на фона на засилващи се проблеми в Европа. Вчетвъртък мюнхенското летище беше принудено временно да прекрати работа заради забелязани дронове – анулирани бяха 17 полета, а още 15 бяха пренасочени към близки градове. Почти 3000 пътници бяха засегнати. Подобни ситуации имаше и в други държави – летища в Дания и Норвегия също бяха временно затворени заради дронове.

Европа готви „стена срещу дронове“: Изкуствен интелект и бойни апарати срещу руските провокации

Ескалиращи провокации

Европейските лидери обвиняват Русия в координирана кампания и умишлени провокации. Още през септември двайсетина руски дрона навлязоха във въздушното пространство на Полша, което принуди Варшава да активира член 4 от Северноатлантическия договор. Инциденти бяха регистрирани и в Естония, Румъния, Белгия и Германия, включително над критична инфраструктура като корабостроителници и електроцентрали.

Москва обаче категорично отрича всякакво участие в тези инциденти.

На фона на ескалацията, НАТО разшири операция „Балтийска стража“. Алиансът обяви разполагане на нови разузнавателни системи и поне една военноморска фрегата за противовъздушна отбрана в Балтийско море.

Неидентифицирани дронове над четири летища в Дания

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен предупреди: „Русия се опитва да ни тества. Но също така се опитва да сее разделение и страх в нашите общества“.

Шефът на Ryanair Майкъл О’Лиъри остро критикува неспособността на ЕС да защити летищата и настоя за безкомпромисно сваляне на дронове. Някои политици, сред които премиерът на Бавария Маркус Зьодер, вече настояват за по-активен подход срещу неидентифицираните летящи обекти.

Тагове:
