„Те промениха живота ми“ – с тези думи 15-годишният Серхио Пералта благодари на своите съученици от гимназия в щата Тенеси в САЩ, които създават роботизирана ръка за него.

Серхио започва новата учебна година в гимназията в Хендерсънвил с една добре пазена тайна, той се ражда с вродена аномалия на ръката.

When 15-year-old Sergio Peralta started a new school, he tried to hide the fact that he was born with a hand that didn't fully form. But when a teacher in the high school engineering program found out, a few students came up with a life-changing idea. pic.twitter.com/57YlSZA2TR