Наводнения и свлачища в съседна Турция, срутил се е мост

9 души са спасени от блокиран от водната стихия автомобил

Снимка: bTV

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  12:38 ч. 22.09.2025 г.

През изминалото денонощие проливни дъждове са предизвикали наводнения и свлачища в турските окръзи Ризе, Трабзон, Артвин и Гиресун (Североизточна Турция), съобщава сайтът „Хюриет дейли нюз“. 

В окръг Ризе проливните дъждове са предизвикали преливането на няколко реки, както и множество свлачища, заради които достъпът до платото Айдер (основна туристическа атракция в района) е прекъснат.  

По информация на местните власти мост, намиращ се в района на градчето Ардешен, се е срутил, тъй като основите му са поддали под напора на водата. Съобщава се и за девет души, които са били спасени от блокиран от водната стихия автомобил. 

Почти половин милион жители на китайски град евакуирани заради супертайфун

По-рано днес валията на Ризе Ихсан Селим Байдаш обяви, че през нощта на множество места са наредени превантивни евакуации, и призова жителите да останат бдителни. „Рискът от свлачища остава, особено в ниските места и крайречните райони“, предупреди Байдаш, цитиран от БТА. 

Тежко засегнати от дъждовете са и съседните на Ризе окръзи Трабзон и Артвин, както и в окръг Гиресун. Местните власти и в трите окръга съобщават за множество свлачища и наводнени райони, като в Артвин е рухнал исторически мост с три свода. От турската Дирекция за управление при бедствия и извънредни ситуации (АФАД) съобщиха, че през нощта са проведени няколко операции по спасяване на хора от домовете им, които са били обхванати от водната стихия. 

Турският министър на семейството и социалните грижи Махинур Йоздемир Гьокташ обяви, че вече са отпуснати 4 милиона турски лири (около 82 000 евро) за посрещане на спешни нужди, а екипи за психологическа подкрепа са изпратени в региона.

Същевременно министърът на транспорта на Турция Абдулкадир Уралоглу, който посети Ризе днес, заяви, че в някои райони само за денонощие са регистрирани валежи, еквивалентни на 10 процента от средногодишните стойности. „Фактът, че нямаме загуби на човешки живот, е облекчение за нас. Стихията наистина обхваща много широк район“, каза Уралоглу и подчерта, че екипи са изпратени на терен и работят за отваряне на затворените пътища. 

