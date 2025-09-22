dalivali.bg
"Най-сериозен код за опасност": Вулкан в Индонезия изригва няколко пъти

Вулканът Левотоби Лаки-Лаки е изхвърлял стълбове от пепел на няколко километра височина в небето

Снимка: pixabay

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  11:38 ч. 22.09.2025 г.

Вулканът Левотоби Лаки-Лаки в източната част на Индонезия изригна няколко пъти през последните дни, докато властите обявиха най-сериозен код на опасност, предаде ДПА.

Вулканът е изхвърлял стълбове от пепел на няколко километра височина в небето, съобщи индонезийската геологична служба. Местно летище, което обслужва вътрешни полети, ще остане затворено най-малко до понеделник.

Директорът на геологичната служба Мухамад Уафид предупреди местните жители и туристите да стоят на поне шест километра разстояние от кратера и да останат нащрек в случай на вулканични потоци.

Предупреждението се отнася в особена степен за райони, предразположени към бедствия, както и по протежение на реките, извиращи от 1584-метровия вулкан.

В Индонезия има около 130 активни вулкана, някои от които бележат засилваща се активност през последните месеци, посочва ДПА, цитирана от БТА. 

