dalivali.bg
София
сега Облачно 24°
14 Разкъсана облачност 25°
15 Незначителна облачност 25°
16 Незначителна облачност 25°
17 Слънчево 24°
Последни
новини
Облачно
Космическо време
Светът

Произведоха био тор от овча вълна

Специалистите подчертават, че за промишленото използване на тора от овча вълна е необходима официална сертификация и строго да се съблюдават инструкциите за употреба

Снимка: EPA

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  12:57 ч. 15.09.2025 г.

Киргизстанският научноизследователски институт за селско стопанство съвместно със специалисти от Киргизстанския национален аграрен университет проведоха изпитания на нов органичен тор, изготвен от овча вълна, предаде националната новинарска агенция КАБАР.

Според данните на Министерството на земеделието вълната има редица агрономически преимущества: съдържа до 15% азот, който се освобождава постепенно и осигурява продължително време хранителни вещества на растенията, богата е на сяра, аминокиселини и каротин, подобрява структурата на почвата, удържа влагата в нея и я разрохква, разлага се постепенно, което я превръща в тор с продължително действие.

Специалистите подчертават, че за промишленото използване на тора от овча вълна е необходима официална сертификация и строго да се съблюдават инструкциите за употреба.

Последвайте ни за още актуални новини в Google News Showcase

Последвайте btvnovinite.bg във VIBER

Последвайте btvnovinite.bg в INSTAGRAM

Последвайте btvnovinite.bg във FACEBOOK

Последвайте btvnovinite.bg в TIKTOK

 

 

TW FB M
Тагове:
Най-четени
Най-нови
Тежка катастрофа на Ботевградско шосе: Един е загинал, колата е разполовена на две

Тежка катастрофа на Ботевградско шосе: Един е загинал, колата е разполовена на две

Военният министър на Румъния: Пилотите имаха разрешение да свалят руския дрон

Военният министър на Румъния: Пилотите имаха разрешение да свалят руския дрон
Вот на недоверие №5: Управляващи и опозиция в нов словесен двубой

Вот на недоверие №5: Управляващи и опозиция в нов словесен двубой
Кола се завъртя и блъсна други две на "Хемус": 4-годишно дете пострада

Кола се завъртя и блъсна други две на "Хемус": 4-годишно дете пострада
Алпинисти заседнаха на Елбрус след скъсване на кабинков лифт, има загинали

Алпинисти заседнаха на Елбрус след скъсване на кабинков лифт, има загинали
Тази сутрин
Снимка: На училище с музика: Училищен бенд открива новата учебна година във Велико Търново
На училище с музика: Училищен бенд открива новата учебна година във Велико Търново
Снимка: Първи учебен ден: Как политиците поздравиха учениците за празника
Първи учебен ден: Как политиците поздравиха учениците за празника
Снимка: Деца от 12 ямболски села ще тренират в нов физкултурен салон
Деца от 12 ямболски села ще тренират в нов физкултурен салон
Лице в лице
Снимка: Проф. Веселин Вучков и Ваня григорова - гости в "Лице в лице"
Проф. Веселин Вучков и Ваня григорова - гости в "Лице в лице"
Снимка: Фалшиви положителни тестове за наркотици
Фалшиви положителни тестове за наркотици
Снимка: Проф. Даниел Вълчев за върховенството на закона
Проф. Даниел Вълчев за върховенството на закона
Тази събота и неделя
Снимка: Приложение следи средната скорост на автомобила ни в реално време
Приложение следи средната скорост на автомобила ни в реално време
Снимка: Класиката в автомобилите
Класиката в автомобилите
Снимка: "Великият Гетсби" на сцената на Младежкия театър
"Великият Гетсби" на сцената на Младежкия театър
120 минути
Снимка: Властта, опозицията и въпросителните
Властта, опозицията и въпросителните
Снимка: Роуминг: Ехуд Олмерт
Роуминг: Ехуд Олмерт
Снимка: Време за отговори: Красимир Вълчев
Време за отговори: Красимир Вълчев