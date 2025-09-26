dalivali.bg
„Продължаваме Промяната“ избира нови ръководни органи

Делегатите ще изберат председател на партията, изпълнителен съвет, национален съвет, етична комисия и контролен съвет

Снимка: Редакторски екип

Редакторски екип Редакторски екип

Публикувано в  14:44 ч. 26.09.2025 г.

„Продължаваме Промяната“ избира нови ръководни органи на заседание на Общото събрание на партията този уикенд, съобщава БГНЕС. По време на двудневния форум делегатите ще изберат председател/съпредседатели на партията, изпълнителен съвет, национален съвет, етична комисия и контролен съвет.

Освен избора на ръководство, на Общото събрание ще бъдат гласувани важни промени в устава на партията, както и нова политическа платформа на „Продължаваме Промяната“.

Приветствия към делегатите ще отправят Свеня Хан - председател на Алианса на либералите и демократите за Европа (АЛДЕ), Валери Айе - председател на либералната група "Обнови Европа" в Европейския парламент, Ген. Атанас Атанасов - председател на ДСБ, Божидар Божанов - съпредседател на „Да, България“.

„Мяра“: ГЕРБ е първа сила. ПП-ДБ, „Възраждане“ и ДПС-Ново начало се движат в „пакет“

Общото събрание представлява важен етап в развитието на „Продължаваме Промяната“, като ще определи бъдещото направление на партията и нейното ръководство в условията на бързо променящата се политическа среда, допълват от партията.

