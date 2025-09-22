След началото на новия политически сезон електоралните нагласи сочат нарастваща интрига за второто място, но и за местата след него

„Мяра“: ГЕРБ е първа сила. ПП-ДБ, „Възраждане“ и ДПС-Ново начало се движат в „пакет“

Данните са от независимата ежемесечна изследователска програма на социологическата агенция „Мяра“. Изследването е проведено в периода 4-12 септември 2025 г. по метода „лице в лице“ с таблети сред 802 пълнолетни български граждани.

Ако изборите бяха през септември, ГЕРБ-СДС щеше да получи 26,9%.

ПП-ДБ – 13,9%, „Възраждане“ – 13,7% и ДПС-Ново начало – 13,6% се движат в „пакет“, като интригата за второто място става все по-оспорвана с укрепването на ДПС-НН в последните месеци, с известната ерозия при ПП-ДБ и с утвърждаване на позициите при „Възраждане“.

БСП получава 6,7%, а МЕЧ – 6,6%. Близките им резултати също показват интрига, посочват в анализа си от агенцията.

ИТН е с 5,3%, а „Величие“ – 4,5%. Алиансът за права и свободи трайно губи позиции и остава под „чертата“ с 2,6%.

Към средата на септември положителното отношение към правителството на Росен Желязков е 17,4% срещу 69,2% отрицателно.

Народното събрание остава една от най-нехаресваните държавни институции в България.

След началото на новия политически сезон при президентската институция положителните оценки превишават отрицателните – 44,6% позитивни срещу 37,9% негативни.

